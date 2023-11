- É um processo. Mesmo perdendo, estamos orgulhosos e muito satisfeitos com a equipe em termos daquilo que tem sido o crescimento da equipe. O crescimento da equipe não é só chegar e ter os comportamentos. É ter os comportamentos naquilo que se está a jogar, a jogar na casa do adversário, e a forma como nós encaramos o jogo. A forma como a vitória foi celebrada pelos jogadores do Flamengo atesta a dificuldade que nós colocamos no jogo. Poderíamos ter feito mais, mas isso faz parte do jogo, do nosso crescimento – disse o comandante do Massa Bruta.