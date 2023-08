Procurado pela reportagem, o presidente da FGF, Ronei Freitas, preferiu não se manifestar publicamente. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (SAFEFO) não deram retorno até o momento. No último fim de semana, o Goiás voltou a fazer duas críticas ao comando da CBF e da arbitragem brasileira. Presidente do Esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro definiu a arbitragem nacional é "chacota no mundo" e cobrou mais ação de Ednaldo Rodrigues: "Saia do ostracismo".