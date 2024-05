Torcedores do Botafogo elegem protagonista da vitória na Copa do Brasil

Alviengros já estão "Arturizados" (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo deu um passo importante para avançar às oitavas da Copa do Brasil ao vencer o Vitória. Apesar do placar magro, os alvinegros ficaram em êxtase com um personagem e o elegeram como o cara responsável pelo resultado. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Botafogo.

Segundo os alvinegros, o técnico Artur Jorge foi grande destaque da vitória na Copa do Brasil com 79% dos votos (484 votos). Em segundo lugar, Eduardo com 12% dos votos (72 votos) e, por último, Óscar Romero com 9% dos votos (59 votos).

Artur Jorge foi mais uma vez eleito como o principal personagem na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)