Thiago Almada chega ao Rio de Janeiro para se apresentar no Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 10:01 • Rio de Janeiro

Novo reforço do Botafogo e retornando dos compromissos das Olimpíadas, o argentino Thiago Almada chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar no Glorioso. Como mostra vídeo divulgado pelo perfil “Canal do TF”, no Instagram, o meia desembarcou nesta segunda-feira (5) no aeroporto do Galeão.

O atacante pousou após a eliminação nos Jogos Olímpicos de Paris para a França, onde foi um dos destaques da Argentina e fez dois belos gols.

Thiago Almada já poderá treinar com o elenco no início da semana no CT Lonier e ficar à disposição para o duelo com o Bahia, quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Nilton Santos, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Com apenas 23 anos e a conquista da Copa do Mundo no currículo, o meia se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro: John Textor desembolsou em operação que pode chegar a cerca de 25 milhões de dólares (cerca de R$137,4 milhões) para contar com o jogador.

Vale destacar que o plano do Botafogo para Almada prevê uma transferência - sem data definida ainda - ao Lyon, outro clube que pertence a Textor, no futuro. O valor da venda seria igual ao superior aos R$ 140 milhões pagos ao Atlanta United.

Argentino chegou ao Brasil após os compromissos olímpicos em Paris (Foto: Divulgação/AFP)