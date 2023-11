Destaques do Botafogo no primeiro turno, Tiquinho Soares e Eduardo caíram drasticamente de rendimento na segunda metade do Brasileirão. Artilheiro da competição com 16 gols, Tiquinho foi às redes apenas três vezes após lesionar o joelho em agosto - e foi alcançado por Paulinho, do Atlético-MG. Eduardo, que atua como 'motorzinho' da equipe, não consegue mais ditar o ritmo do meio-campo e participou de somente três gols nas últimas quinze rodadas (um gol e duas assistências).