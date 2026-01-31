Provável escalação do Botafogo contra o Fluminense tem mudanças; veja

O Botafogo enfrenta o Fluminense neste domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), e deve ir a campo com mudanças na escalação. Com a equipe já classificada antecipadamente às quartas de final do Campeonato Carioca, o técnico Martín Anselmi tende a preservar parte do elenco e não contará com os atacantes Chris Ramos e Joaquín Correa, ambos em recuperação de lesão.

A opção por rodar o time está ligada ao controle de carga física, já que o clássico precede a primeira viagem do clube fora do Rio de Janeiro em 2026. Na quarta-feira (4), o Glorioso enfrenta o Grêmio, no Rio Grande do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A provável formação tem Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Barboza (Marçal); Vitinho (Kadu), Allan, Marquinhos (Danilo) e Nathan Fernandes (Alex Telles); Artur, Matheus Martins e Arthur Cabral.

O Botafogo lidera o Grupo B do Carioca, com nove pontos. A única derrota na competição ocorreu na segunda rodada, diante do Sampaio Corrêa, no último compromisso antes da estreia do elenco principal na temporada.

Martín Anselmi, técnico do Botafogo, comanda o time na vitória sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasieliro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

