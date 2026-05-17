Em uma longa conversa com a imprensa, após a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Corinthians, Alexander Barboza abriu os bastidores da sua saída para o Palmeiras. O jogador alegou que se sentiu "desvalorizado", mas garante que deixar o clube não estava nos seus planos. Sua saída, na verdade, foi um pedido do próprio clube para conseguir quitar o salário dos jogadores e outros compromissos.

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— O Botafogo precisava de dinheiro. Precisava pagar o salário dos jogadores. Ligaram para mim falando que eu precisava ir embora. (...) Os jogadores até brincavam comigo, dizendo: "Barboza, vá embora, queremos receber (o salário)". Graças a Deus recebemos e em breve vamos receber o direito de imagem também. Tomara que tudo se solucione logo para o Botafogo. É um clube muito grande que não merece passar por isso — abriu à imprensa.

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Com contrato até o fim de 2026, Barboza planejava continuar no Botafogo até o fim da temporada, mas encontrou um cenário em que o clube não conseguia mantê-lo na equipe.

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— Eu me surpreendi (com a ligação falando que precisava ir embora) porque não pensava em sair na metade do ano. Se eu fosse sair, seria no final, quando estivesse livre (no mercado). (A saída) Não foi por dinheiro, porque, se saísse no final do ano, eu receberia muito mais dinheiro. Muitos me chamam de mercenário, mas eu não fui; senão teria saído no final do ano e ficado com muito mais grana para mim. Mas eu decidi ajudar meus companheiros e o clube decidiu me vender para pagar o salário dos jogadores e quitar outros compromissos — explicou.

Em suas declarações, Barboza deixou claro o quão crítica é a situação financeira do Botafogo. Neste momento, o clube se encontra em recuperação judicial.

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— Minha renovação estava parada porque eu pedi a segurança de que não seria vendido, como aconteceu com outros jogadores, e também queria ter certeza de que o clube teria um projeto ganhador, porque ficar aqui para lutar contra o rebaixamento e para não ganhar nada… eu sou um jogador que gosta de ganhar. O clube não conseguiu me dar garantia dessas duas coisas. Então, com a renovação travada, o clube decidiu que o melhor era me vender. Falaram que eu tinha que ir embora. A realidade é que eu não me senti valorizado e, quando não me sinto valorizado, o melhor é dar um passo em outra direção. Eu também quis ajudar o clube. Eu cheguei aqui em 2024 de graça e estou saindo por quase 4 milhões de dólares — disse Barboza, sobre os bastidores da sua saída do Botafogo.

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