⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Botafogo fez valer a superioridade técnica e criou boas oportunidades. No início do jogo, Tiquinho Soares desperdiçou um pênalti, mas na sequência Júnior Santos colocou o Glorioso na frente do marcador. O Aurora ainda teve um gol anulado com o auxílio do VAR.



Na segunda etapa, o jogo caiu de qualidade e as equipes pouco criaram oportunidades. Na reta final, os bolivianos pressionaram Botafogo, Tiago Nunes foi expulso por confusão com o técnico adversário e o Aurora chegou ao empate nos acréscimos com Darío Torrico. No último lance da partida, Mateo Ponte ficou cara a cara com Akologo, teve a chance de colocar o Alvinegro em vantagem, mas bateu por cima da meta.