Luiz Henrique visita General Severiano e aprofunda relação com o Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes nomes do Botafogo na temporada, o atacante Luiz Henrique aproveitou a sexta-feira (30) para se aproximar ainda mais da história do Glorioso. Em visita a General Severiano, o jogador foi recebido pelo presidente Durcesio Mello e ainda ganhou uma camisa do time de basquete do clube.

Luiz Henrique também visitou o túnel do tempo, conhecendo a história do Botafogo, além de ter acompanhado o treino do time sub-19 do basquete alvinegro. O Pantera também tirou fotos com torcedores e visitou a loja do clube.

O camisa 7 já atuou em 37 partidas com a camisa do Botafogo, marcando sete gols e dando quatro assistências.