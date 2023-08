O Botafogo está cada vez mais próximo de contar com mais uma novidade na sua temporada. Nesta sexta-feira (11), o clube deu entrada em processo para regularizar a imigração do zagueiro Bastos. Após ter selado acordo com o defensor em relação a valores e tempo de contrato, o Alvinegro espera a definição de sua situação no país para que a negociação se concretize.