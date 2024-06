Com show de Eduardo, Botafogo vence o RB Bragantino e se aproxima da liderança

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Eduardo, do Botafogo, e Lucas Evangelista.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A partida

O RB Bragantino começou melhor, aproveitando um erro de organização da defesa e abrindo o placar com Lucas Evangelista. Apertando e igualando o jogo, o Botafogo foi pra cima e, após boa jogada de Tiquinho Soares e Eduardo, empatou a partida. O Glorioso ainda teve a chance de virar, mas Danilo cabeceou para fora.

Na segunda etapa, eles resolveram de novo. Tiquinho e Eduardo tabelaram e o meia, de perna esquerda, virou o placar. No fim, o Botafogo perdeu força ofensiva com as saídas de Luiz Henrique e Eduardo. Com isso, o RB Bragantino pressionou, mas Jhon, marcado por um erro (quase) fatal no primeiro tempo, fez uma defesa espetacular e garantiu o resultado.

Foto: Vitor Silva

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 1 RB Bragantino

Brasileirão - 12ª rodada

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

💸RENDA: R$ 497.980,00

⚽Gols: Eduardo (2) e Lucas Evangelista

🟨Cartões amarelos: Lucas Halter e Marçal (Botafogo); Helinho, Pedro Henrique e Lincoln (RB Bragantino)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos (Marçal) e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Diego Hernandéz); Luis Henrique (Patrick de Paula) e Tiquinho Soares.

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo (Tallison) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Laquintana) e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha (Lincoln), Helinho e Mosquera.