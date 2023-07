Cinco lances que marcaram a partida



> !Lamentável! Pouco depois do apito inicial, o jogo precisou ser paralisado por conta de um buraco com a profundidade de um pé no campo de jogo. Funcionários resolveram o problema com uma espécie de areia no gramado.



> Entrada dura. Na etapa inicial, Di Plácido sofreu uma cotovelada em uma dividida com um jogador do Patronato e precisou fazer um curativo um pouco abaixo do olho por conta de um sangramento



> !Baixo astral! Segundo tempo entre Patronato e Botafogo demorou para começar, uma vez que a equipe de arbitragem estava sem saber onde estava a placa para fazer as substituições



> !Agradou o chefe! No início da segunda etapa, Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo, e John Textor foi flagrado no meio dos torcedores fazendo a clássica comemoração do jovem de 21 anos



> !Fechou a conta! Janderson conseguiu aproveitar um cruzamento de Di Plácido na área e cabeceou para o fundo das redes para dar números finais ao placar