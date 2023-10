Depois do Botafogo ter passado por um período com resultados negativos, o treino aberto apresentou até episódios mais leves. Um grupo de torcedores vibrou com jogadas, momentos do treino, gols, cobranças de pênalti e até um momento insólito no qual o segurança do clube teve de agir como gandula viveu seu dia de artilheiro na marca do pênalti.