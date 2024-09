Botafogo terá reforços de peso nas próximas semanas; entenda

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







05/09/2024

Bastante ativo no mercado, o Botafogo deve ter reforços caseiros para a sequência da temporada. Nas próximas semanas, Jeffinho, Júnior Santos e Eduardo devem voltar aos gramados.

A informação, dada em primeira mão pelo "O Globo", foi confirmada pelo Lance. No caso de Jeffinho, que está mais próximo de voltar, o retorno deve ser no fim de setembro. Para Júnior Santos, o prazo é até outubro. Dentro do clube, existe bastante otimismo. Eduardo é outro que deve voltar em outubro.

Com esses reforços, o Glorioso consolida ainda mais seu lugar de destaque na luta pelo Brasileirão e pela Libertadores. No torneio nacional, o Botafogo é o líder. Já na Libertadores, está nas quartas, com o São Paulo sendo seu adversário.