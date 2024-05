Botafogo pode se classificar para as oitavas da Libertadores já nesta rodada

Vítor Silva/Botafogo







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Foto: Vitor Silva/Botafogo

Antes virtualmente eliminado da Libertadores, o Botafogo pode garantir a sua classificação nesta quinta-feira (16), em caso de vitória contra o Universitário-PER, em Lima. O motivo? A derrota da LDU para o Junior Barranquilla, por 1 a 0, em Quito. Com esse resultado, uma vitória simples do Fogão chancela a passagem do clube às oitavas.

Se o Botafogo vencer no Peru na quinta-feira e se classificar, a disputa pelo primeiro lugar do grupo ficaria para a última rodada no confronto direto do Glorioso contra o Junior Barranquilla, dia 28 de maio, na Colômbia.

Estatísticas de Universitario x Botafogo

Brasileiros e peruanos se enfrentaram apenas uma vez até o momento, justamente na Libertadores deste ano e, na ocasião, o Botafogo venceu a partida, em casa, por 3 a 1. Eduardo marcou duas vezes e Luiz Henrique fez uma.

O Botafogo busca a vitória para se aproximar da vaga nas oitavas de final da Libertadores. O time é o vice-líder com seis pontos, três a menos que o Junior Barranquilla, que venceu nesta rodada. O Universitario é o terceiro, com um ponto de desvantagem em relação ao Glorioso e, logo atrás, aparece a LDU, com quatro.

O Universitario não deve realizar grandes mudanças na estrutura da equipe para o jogo contra os brasileiros. No entanto, por questões físicas, Christofer Gonzáles e José Rivera são dúvidas para a partida.

Os números do Universitario até aqui são os seguintes: tem 819 passes certos, 157 errados, 12 finalizações certas, 22 erradas, 29 desarmes certos e 5 errados, 15 escanteios, e uma média de 39,69% de posse de bola.

O Botafogo tem 1685 passes certos, 143 errados, 20 finalizações certas, 32 erradas, 40 desarmes certos e 14 errados, 20 escanteios, e uma média de 57,38% de posse de bola.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros e Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha e Segundo Portoc­arrero; Edison Flores e Alex Valera. Técnico: Fabian Bustos.

Botafogo: John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Jeffinho; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Informações gerais da partida

Universitario x Botafogo

Data e horário: 16/05/2024, às 19h

Local: Monumental de Lima, no Peru

Onde assistir: Paramount+