Botafogo faz anúncio oficial da contratação de Thiago Almada

Jogador da seleção argentina é o maior reforço do Botafogo na janela. (Foto: Juan Carlos Hernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro

O Botafogo aproveitou a manhã deste sábado (6) para anunciar o maior reforço do clube nesta janela: o argentino Thiago Almada. Com apenas 23 anos e a conquista da Copa do Mundo no currículo, o meia se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro: John Textor desembolsará 25 milhões de dólares (cerca de R$137,4 milhões) para contar com o jogador.

O anúncio do argentino foi feito nas redes sociais do clube, com uma série de publicações. Confira!

O vídeo principal do anúncio foi inspirado no EAFC, jogo de videogame de futebol popular ao redor do mundo.

Almada era jogador do Atlanta United, da MLS, desde 2022. Revelado pelo Vélez Sarsfield, o meia é tratado como uma grande joia argentina desde o início da carreira. Na atual temporada pelo futebol norte-americano, o atleta registrou cinco gols e duas assistências em 16 partidas.

Thiago Almada estava no elenco da Argentina campeão do mundo em 2022. (Foto: Reprodução/Instagram)

Esta é a terceira contratação do Botafogo na janela: o volante Allan e o atacante Igor Jesus também reforçam o Glorioso, que chega com fome de títulos para a reta final da temporada. Os três reforços só poderão estrear após o dia 10 de julho, quando a janela de transferências brasileira abrir.

Almada poderá estrear pelo Botafogo a partir da 17ª rodada do Brasileirão, no confronto diante do Palmeiras. Enquanto isso, o jogador deve se apresentar à seleção olímpica da Argentina.