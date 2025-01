Botafogo deve ter mudanças no time para jogo com o Bangu

O Botafogo deverá ter mudanças para o jogo com o Bangu, neste domingo, às 18h, no Nilton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Após perder em casa para o Volta Redonda no meio de semana, o técnico Carlos Leiria avalia mudar a formação em dois setores.

continua após a publicidade

➡️Botafogo não aproveita fator casa e amarga vice-lanterna do Carioca

Leiria não revelou o time que irá mandar a campo, mas tanto os erros defensivos quanto os ofensivos do time alternativo no Campeonato Carioca fizeram o treinador rever a formação. No ataque, Matheus Nascimento deve permanecer no time, mas Kayke deve ganhar a vaga que era de Vitinho. Outra mudança prevista é a saída de Lucyo para a entrada de Rafael Lobato.

A provável escalação do Botafogo para o jogo com o Bangu deverá ter Raul; Newton, Serafim, Kawan e Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Kauan Lindes e Kayke; Matheus Nascimento e Yarlen.

continua após a publicidade

Com três derrotas na competição em quatro jogos, o Botafogo é o vice-lanterna do Estadual e precisa vencer o Bangu neste domingo para não ficar distante da parte de cima da tabela. Apenas os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal.

Botafogo ‘alternativo’ faz último jogo

A partida deste domingo é, em princípio, a última do Botafogo com a equipe alternativa no Estadual. A partir da próxima quarta-feira, o alvinegro terá o retorno do time principal. O duelo de estreia será o clássico com o Fluminense.

continua após a publicidade

Não está descartado, contudo, que o Botafogo volte a usar uma formação reserva ou mista em alguns jogos da Taça Guanabara. Isso porque a equipe joga a final da Supercopa Rei com o Flamengo no próximo sábado, em Belém. Assim, a comissão técnica vai monitorar a condição física dos jogadores.