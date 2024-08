Botafogo defende longa invencibilidade contra o Fortaleza

Foto: Vitor Silva/Botafogo.







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho na liderança do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Fortaleza neste sábado (31), às 21h (horário de Brasília), no Nilton Santos. Ao lado do Glorioso, um trunfo: a equipe defende uma longa invencibilidade contra o Laion. Saiba os detalhes!

O Botafogo não perde para o Fortaleza desde o Brasileirão de 2020, quando foi superado por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Desde então, cinco jogos foram disputados, com três vitórias do Botafogo e dois empates.

Botafogo e Fortaleza já se enfrentaram em 21 jogos, com 13 vitórias do Glorioso, cinco empates e três triunfos do Laion. Em partidas com mando do Botafogo, mais vantagem alvinegra. Nove vitórias, um empate e uma derrota.

Pelo Brasileirão, como é o caso da partida deste sábado (31), o Fogão também tem vantagem, com 10 vitórias, quatro empates e três derrotas em 17 jogos.

Palmeiras x Botafogo pela Copa Conmebol Libertadores no Estadio Niltos Santos Allianz Parque. 21 de Agosto de 2024, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Britez, Kuscevic, Felipe Lonatan: Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.