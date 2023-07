- É um prazer chegar ao Botafogo, ainda mais neste momento de reestruturação do clube. Fiquei muito feliz pelo convite, o primeiro contato com a comissão foi muito bom. Os funcionários me receberam muito bem e agora é conhecer os goleiros profundamente. Hoje tivemos um primeiro contato e foi bem positivo. Chego para somar e desenvolver um trabalho entendendo a característica do jogo que o Botafogo quer e as valências dos goleiros que temos. Vamos buscar sempre evoluir a performance e o desempenho que está muito positivo nesta temporada - afirmou.