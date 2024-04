Bastidores: John Textor falou por três horas, mas segue sem apresentar provas de manipulações de resultados

John Textor segue sem apresentar provas de que Brasileirão teria sido manipulado (Foto: Olivier Chassignole/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, John Textor prestou um depoimento na Cidade da Polícia sobre as acusações que faz em relação a manipulação de resultados em jogos do Brasileirão. No entanto, o empresário seguiu sem apresentar nenhuma prova que diz ter em mãos, segundo o "ge".

No Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), o norte-americano citou jogos e nomes de árbitros que estariam supostamente envolvidos no esquema. Ele também ressaltou um relatório feito com a ajuda de inteligência artificial como um suposto documento comprobatório.

Porém, John Textor não entregou nenhuma prova aos investigadores, embora tenha dito que fará isso nos próximos dias. O dono do Alvinegro também afirmou que entregaria o áudio de um árbitro abrindo o jogo sobre um possível esquema de corrupção envolvendo propina em partidas de futebol.

A Polícia Civil investiga o caso junto ao Ministério Público e irá exigir novas diligências após o depoimento do norte-americano. As investigações em relação a esse caso correm sob sigilo.