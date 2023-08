A expectativa de que Matías Segovia deslanche pelo Botafogo ficou ainda mais nítida nesta semana. Com a saída de Gustavo Sauer, o paraguaio oficialmente passou a ser o camisa 10 alvinegro em um momento desafiador para as pretensões da equipe. Com confiança depositada pelo técnico Bruno Lage, Segovinha tenta se consolidar de vez no Glorioso.