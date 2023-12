Um protesto de torcedores do Bahia no desembarque da delegação da equipe no aeroporto de Salvador (BA) terminou em confusão e tiros na manhã desta segunda-feira (4). Um grupo de torcedores foi ao local protestar contra o time, que perdeu por 3 a 2, no domingo (3), em Belo Horizonte, para o já rebaixado América-MG. A derrota manteve o Tricolor de Aço na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª posição, e deixa o clube em situação delicada para tentar escapar da queda para a Série B na última rodada do Brasileirão.