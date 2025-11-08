Nesta sexta-feira (7), o Bahia anunciou oficialmente a compra do meio-campista Rodrigo Nestor. Inicialmente emprestado por uma temporada pelo São Paulo, o camisa 11 assinou contrato até 2030 com o clube baiano, selando sua permanência.

Com a camisa do Esquadrão, Nestor já conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste e vive a segunda temporada mais produtiva da carreira. Em 2025, o meio-campista soma 12 participações em gols, com sete gols marcados e cinco assistências em 45 jogos. Em 2022, Nestor participou de 19 gols, com 8 bolas na rede e 11 assistências pelo São Paulo - curiosamente, também sob o comando de Rogério Ceni, hoje seu técnico no Bahia.

- Estou muito feliz por seguir aqui no Bahia. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos e isso fez eu me sentir em casa rapidamente. Me identifiquei bastante com o clube e com a cultura da Bahia, que é algo diferente, especial mesmo. Essa conexão me deixa muito à vontade no dia a dia - disse.

- O Bahia tem um projeto e uma estrutura espetaculares, que dão confiança para qualquer jogador sonhar alto. Quero viver grandes momentos aqui e conquistar coisas importantes, a Libertadores é um objetivo que motiva todo mundo dentro do clube. Espero contribuir para que o Bahia continue alcançando voos ainda maiores - contou Nestor.

Entre os meio-campistas do elenco tricolor, Nestor lidera em participações em gols, à frente de Michel Araújo, que soma 11, Jean Lucas com 10, Cauly com 9 e Everton Ribeiro, também com 9. No Brasileirão, o camisa 11 é o terceiro artilheiro da equipe, com 4 gols, atrás apenas de Willian José, com 9, e Luciano Juba, com 5.

Nas conquistas da temporada, Nestor se destacou especialmente no título da Copa do Nordeste, evidenciando uma característica recorrente em sua carreira: o protagonismo em decisões. Nas finais contra o Confiança, o camisa 11 marcou um gol e distribuiu duas assistências, contribuindo diretamente para o pentacampeonato do Bahia, que tornou o Tricolor o maior vencedor da história da competição. São sete participações diretas para gol em seis finais disputadas na carreira.

- A torcida do Bahia é muito apaixonada e tem um papel fundamental em tudo para o clube. Jogar na Fonte Nova é algo especial, a energia que vem das arquibancadas faz toda a diferença e dá força pra gente dentro de campo. Quero retribuir esse apoio com muito trabalho, entrega e dedicação. Sei da grandeza do Bahia e do que essa torcida representa, e espero continuar construindo, passo a passo, uma história bonita aqui - completou o jogador.

Revelado nas famosas categorias de base do São Paulo, em Cotia, Nestor disputou 219 partidas pelo São Paulo, conquistando o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024. Na decisão da Copa do Brasil de 2023, marcou um golaço que garantiu o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, assegurou ao Tricolor paulista o título inédito e acabou eleito o melhor jogador da competição.