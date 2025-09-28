AO VIVO: Assista à coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Palmeiras
Tricolor vence por 1 a 0 e se aproxima do G-4
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia se recuperou no Campeonato Brasileiro com uma vitória maiúscula na tarde deste domingo. A equipe treinada por Rogério Ceni se comportou bem em campo e bateu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada. O único gol do jogo foi marcado por Ademir, aos 33 minutos do segundo tempo.
Bahia anula ‘Flaco-Roque’ e supera o Palmeiras com brilho de Ceni
Futebol Nacional
Bahia vence e derruba a invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão
Futebol Nacional
Gramado da Arena Fonte Nova em Bahia x Palmeiras revolta torcedores
Fora de Campo
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Verdão, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou a concentração e a disciplina tática dos atletas para sair com os três pontos diante de mais de 45 mil torcedores (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).
O Bahia agora tem um confronto direto pela frente contra o Botafogo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada.
✅ Ficha técnica de Bahia x Palmeiras
BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28/09/2025 - 16h
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
🥅 Gols: Ademir (32'/2°T) (1x0);
🟨 Cartões amarelos: Acevedo, Gabriel Xavier, Gilberto e Ademir (BAH); Giay (PAL);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);
🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Andreas Pereira (Allan) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).
- Matéria
- Mais Notícias