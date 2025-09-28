O Bahia se recuperou no Campeonato Brasileiro com uma vitória maiúscula na tarde deste domingo. A equipe treinada por Rogério Ceni se comportou bem em campo e bateu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada. O único gol do jogo foi marcado por Ademir, aos 33 minutos do segundo tempo.

Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Verdão, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou a concentração e a disciplina tática dos atletas para sair com os três pontos diante de mais de 45 mil torcedores (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora tem um confronto direto pela frente contra o Botafogo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada.

✅ Ficha técnica de Bahia x Palmeiras

BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28/09/2025 - 16h

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Ademir (32'/2°T) (1x0);

🟨 Cartões amarelos: Acevedo, Gabriel Xavier, Gilberto e Ademir (BAH); Giay (PAL);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Andreas Pereira (Allan) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).