O atleta Vitor Roque não precisará de cirurgia após romper ligamentos do tornozelo direito, a informação é do GE. Mas o atacante do Athletico talvez não vestirá mais a camisa do Furacão, já que o jogador de 18 anos voltará depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Roque tem transferência acertada com o Barcelona.