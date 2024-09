Fortaleza empata com Athletico-PR e perde a chance de assumir a liderança

Fortaleza e Athletico-PR se enfrentaram na Ligga Arena (Foto: Robson Mafra/AGIF )







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 21:14 • Rio de Janeiro

Athletico-PR e Fortaleza empataram em 1 a 1 pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Fortaleza saiu na frente com gol com gol de Moisés, mas o Furacão empatou ainda na primeira etapa com o uruguaio Canobbio.

➡️ Veja a classificação do Brasileirão

Como foi a partida?

Aos 13 minutos, Moisés brilhou ao driblar a defesa adversária, tabelar com Mancuso e marcar um golaço que colocou o Fortaleza na frente. Contudo, o Athletico-PR respondeu 15 minutos depois com um toque rápido de bola, resultando no gol de empate de Canobbio, que finalizou livre na área.

O jogo, disputado na Ligga Arena, foi intenso e movimentado, com 38 finalizações ao todo (28 do Athletico e 10 do Fortaleza). Além das inúmeras oportunidades perdidas, o confronto também foi marcado pelo descontentamento da torcida, que vaiou o time do Furacão antes e durante a partida.

O Athletico-PR, que voltou a somar pontos após três derrotas consecutivas, se manteve na 12ª posição. Já o Fortaleza, perdeu a chance de assumir a liderança da tabela.

O que vem por aí?

O Furacão encara o Racing na próxima quinta-feira (19) pela Copa Sul-Americana, e volta a disputar uma partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Criciuma fora de casa, no próximo domingo (22). Já o Fortaleza enfrenta o Bahia também pelo Brasileirão, no próximo sábado (21).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 X 1 FORTALEZA

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Cazé TV, Rede Furacão e Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda;

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira;

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Mycael; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Zapelli (Julimar), João Cruz (Di Yorio) e Gabriel; Cuello (Praxedes), Mastriani (Pablo) e Canobbio.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto e Marinho (Machuca); Kervin Andrade (Pochettino), Moisés (Breno Lopes) e Renato Kayzer (Lucero)