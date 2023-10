O dirigente do clube catalão. vai aproveitar a pausa pela Data Fifa e deve conversar com o departamento médico do Furacão sobre o tratamento da lesão de Vitor Roque. Os médicos dos dois clubes estão em contato, e a decisão de não ser feita uma cirurgia foi bem vista pelo Barcelona. Além disso, Deco também deve detalhar o planejamento do Barcelona para contar com atacante a partir de janeiro de 2024. O técnico Xavi Hernández já indicou contar com a chegada do atacante para a segunda metade da temporada, principalmente de olho na sequência do Campeonato Espanhol e da Champions League.