No Atlético, Felipão empatou quatro vezes, com Fluminense, Libertad, América-MG e Goiás, além de sofrer três derrotas, para Fortaleza, Corinthians e Grêmio. O jejum do Galo ainda inclui um empate diante do Red Bull Bragantino, no Mineirão, antes de Scolari assumiu o time no lugar de Eduardo Coudet.