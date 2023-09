Tiago Leifert não poupou críticas ao presidente da torcida organizada Galoucura do Atlético, devido ao incidente ocorrido no último domingo (3). Nesse episódio, alguns integrantes ameaçaram o atacante Eduardo Vargas por ir a uma boate em seu dia de folga. A atitude dos supostos torcedores foi detonada pelo ex-apresentador da Globo durante participação no programa "3 na Área".