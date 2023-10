Atlético-MG e Eduardo Coudet, atual técnico do Internacional, se reencontraram no dia 30 de setembro, na vitória do Galo por 2 a 0. Mas relação do clube mineiro com o argentino ainda dá o que falar. Em entrevista ao canal Duda Garbi, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, revelou como a SAF teve relação com a saída do treinador.