Após a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG, na noite desta última quinta-feira (20), o assunto passou a ser o futuro do clube e, principalmente, as mudanças que serão feitas posteriormente na parte administrativa do futebol. Uma dessas mudanças pode ser a saída do diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano.