Em 2022, a pesquisa de torcida realizada pelo jornal "O Globo" em parceria com o Ipec mostrou o Cruzeiro em 7º lugar com 3,1% e o Atlético-MG em 10º lugar com 2,1%. Em número absoluto, a torcida da Raposa está estimada em 9,61 milhões e a do Galo, em 6,47 milhões.