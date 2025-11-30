'Preocupado em ganhar', diz Sampaoli após derrota do Atlético-MG

Na noite desde domingo (30), o Atlético foi superado pelo Fortaleza por 1 a 0 no Castelão, chegando a terceira partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista e explicou o momento vivido pela equipe e a dificuldade em obter resultados positivos.

O treinador analisou que o Atlético teve controle da partida em alguns momentos, mas que o tricolor cearense foi melhor e mais efetivo, encontrando o gol e conseguindo se defender após isso.

- Eu acho que a análise do jogo é: um jogo onde o time rival estive melhor, teve mais peso ofensivo do que nós. Nós tivemos um controle, tivemos muita posse no campo rival, tivemos maior posse no geral, acho que 68%, e tivemos algumas chances para poder empatar. O time adversário encontrou o gol no primeiro tempo, que provocou a eles jogar em transição e não gerou a nós também nenhuma chance - disse.

Sampaoli à beira do gramado (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

Porque Scarpa perdeu espaço no Atlético?

Questionado sobre a baixa minutagem que Gustavo Scarpa vem tendo nos últimos jogos, o treinador falou que respeita o profissionalismo do jogador mas que atuam aqueles que geram mais jogo dentro de campo.

- Quem joga, quem não joga, tem a ver exclusivamente com o que mostram para mim e que devem estar dentro de campo. Estarão os mais representativos da forma que eu achar. Sinto que os que coloco estão melhor que Gustavo hoje. Eu respeito muito o profissionalismo de Gustavo, as capacidades, mas eu acho que hoje eu opte pelo time que vem jogando normalmente.

Esperançoso com a Libertadores ou preocupado com o rebaixamento?

Perguntado sobre a situação contraditória, chances de estar na Libertadores do próximo ano e ainda chances de ser rebaixado, o treinador disse que só o preocupa vencer, voltar ao caminho das vitórias.

- Estou preocupado para que time ganha. Temos dois jogos em casa, com dois rivais muito fortes, e já tivemos um jogo anterior com o Flamengo, que empataram no final, no outro jogo contra o Fortaleza também empataram no final. Temos que conseguir fortalezas que nos gerem ganhar partidas para conseguir um objetivo ou preferir outro - afirmou.