Sonho distante: Entenda o cenário para o Atlético-MG conseguir alcançar o G8 do Brasileirão
Missão do Galo em busca de objetivo é complicada
Disputar a Libertadores em 2026 é um sonho que está se tornando cada vez mais distante para o Atlético. A equipe mineira não vence há três partidas no Campeonato Brasileiro e ainda desperdiçou na Sul-Americana a chance de garantir uma vaga direta na competição mais importante do continente.
Com isso, o Galo se complicou na busca pelo objetivo: para alcançá-lo, precisará voltar a vencer nos dois últimos jogos e, ao mesmo tempo, torcer por tropeços de adversários e acompanhar de perto o desenrolar de outras competições.
Cenário para o Atlético
Primeiro de tudo, para que o Campeonato Brasileiro tenha um G8, é necessário que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, dessa maneira mais uma vaga será aberta e o Galo ainda teria chances.
No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes no Brasileirão uma única vaga. A equipe mineira tem 45 pontos e ocupa a 13° posição. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48).
Caso o São Paulo vença já a próxima partida partida, o alvinegro não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.
Partidas do Atlético e seus concorrentes
Confira as partidas restantes na competição para o Atlético e seus concorrentes diretos na busca por uma vaga na Libertadores 2026:
Atlético x Palmeiras - Arena MRV
Atlético x Vasco - Arena MRV
Bragantino x Vitória - Estádio Cícero Marques
Internacional x Bragantino - Beira-Rio
Vasco x Mirassol - São Januário
Atlético x Vasco - Arena MRV
Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio
Sport x Grêmio - Ilha do Retiro
Fortaleza x Corinthians
Corinthians x Juventude
São Paulo x Internacional - Morumbis
Vitória x São Paulo - Barradão
