Sonho distante: Entenda o cenário para o Atlético-MG conseguir alcançar o G8 do Brasileirão

Disputar a Libertadores em 2026 é um sonho que está se tornando cada vez mais distante para o Atlético. A equipe mineira não vence há três partidas no Campeonato Brasileiro e ainda desperdiçou na Sul-Americana a chance de garantir uma vaga direta na competição mais importante do continente.

Com isso, o Galo se complicou na busca pelo objetivo: para alcançá-lo, precisará voltar a vencer nos dois últimos jogos e, ao mesmo tempo, torcer por tropeços de adversários e acompanhar de perto o desenrolar de outras competições.

Cenário para o Atlético

Primeiro de tudo, para que o Campeonato Brasileiro tenha um G8, é necessário que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, dessa maneira mais uma vaga será aberta e o Galo ainda teria chances.

No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes no Brasileirão uma única vaga. A equipe mineira tem 45 pontos e ocupa a 13° posição. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48).

Caso o São Paulo vença já a próxima partida partida, o alvinegro não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.

Atlético é derrotado para o Fortaleza (Foto: Stefania Lima/Gazeta Press)

Partidas do Atlético e seus concorrentes

Confira as partidas restantes na competição para o Atlético e seus concorrentes diretos na busca por uma vaga na Libertadores 2026:

Atlético x Palmeiras - Arena MRV

Atlético x Vasco - Arena MRV

Bragantino x Vitória - Estádio Cícero Marques

Internacional x Bragantino - Beira-Rio

Vasco x Mirassol - São Januário

Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio

Sport x Grêmio - Ilha do Retiro

Fortaleza x Corinthians

Corinthians x Juventude

São Paulo x Internacional - Morumbis

Vitória x São Paulo - Barradão