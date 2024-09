Milito analisa classificação do Atlético-MG diante do São Paulo na Copa do Brasil: ‘Não geraram perigo’

Gabriel Milito durante Atlético-MG x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)







Publicada em 13/09/2024 - 01:14 • Belo Horizonte (MG)

Técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito analisou a partida diante do São Paulo nesta quinta-feira (12). Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 na Arena MRV, que rendeu ao Galo a classificação às semifinais da Copa do Brasil, o treinador afirmou que a equipe seguiu bem o plano de jogo e conseguiu anular a criação e jogadas do Tricolor.

- Muito feliz por avançar às semifinais. O confronto contra o São Paulo era muito complicado, jogamos do jeito que tínhamos que jogar fora e em casa. Controlamos muito durante o ataque deles, porque eles tem jogadores de muita qualidade, mas sem renunciar ao nosso próprio contra-ataque - afirmou Milito.

- Tivemos o controle do jogo pela maior parte, mesmo sem a bola, com uma estrutura defensiva muito organizada. Eles não puderam gerar perigo e finalizações. Depois, interrompemos esse ataque aproveitar os grandes espaços. Fomos muito bem nesses dois aspectos - completou o treinador do Galo.

Atlético-MG e São Paulo empataram sem gols na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como havia vencido o primeiro confronto, o resultado classificou o Galo, que agora enfrentará o Vasco, na semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Otávio (Bruno Fuchs), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios) e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor) e Lucas Moura; Wellington Rato (Erick), Luciano (André Silva) e Calleri.