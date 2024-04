Lateral do Atlético-MG, Arana não perdoa cruzeirenses e provoca sobre choro: ‘Risco de alagamento’

Arana provocou cruzeirenses após a conquista do Campeonato Mineiro com o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:21 • Belo Horizonte (MG)

Um dos principais jogadores do Atlético-MG, Guilherme Arana provocou os torcedores do Cruzeiro fazendo um símbolo de choro com as mãos após a conquista do Campeonato Mineiro. O lateral-esquerdo também não perdoou os rivais ao fim do duelo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Fiz o chororô e falei que é perigoso para quem mora perto da Pampulha com risco de alagamento, pois tem muita gente chorando aí fora.

Na decisão, o Cruzeiro abriu o placar com Matheus Vital, mas o Atlético-MG virou com gols de Saraiva, Hulk e Scarpa. Com isso, o Galo conquistou o pentacampeonato consecutivo do Campeonato Mineiro e aumenta sua soberania regional.