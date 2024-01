Grande liderança dentro e fora de campo, o zagueiro Igor Rabello completou cinco anos como jogador do Atlético-MG, tornando-se assim o jogador com mais tempo de casa no atual elenco do Galo. Contratado junto ao Botafogo no final de 2013, atleta estreou com a camisa alvinegra em 20 de janeiro de 2019, na goleada por 5 a 0 sobre o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, na Arena Independência.