Hulk é o artilheiro do Atlético-MG em 2023, com 22 gols. Mas a última vez que ele balançou as redes foi contra o São Paulo, há quase dois meses, no dia 6 de agosto. Desde então, o atacante viu Paulinho marcar seis vezes e se aproximar na lista de goleadores do ano, com 21 gols.