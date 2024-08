Gabriel Milito fala sobre contratação de Deyverson: ‘É um ganhador’

Deyverson é o novo reforço do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Publicada em 04/08/2024 - 01:28

O Atlético-MG vai confirmar na próxima segunda-feira (5) a contratação do atacante Deyverson. O jogador desembarca em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o Galo no início da próxima semana. O técnico Gabriel Milito comentou a chegada de seu novo comandado.

O argentino garantiu que Deyverson será muito útil por suas características, no entanto, ressaltou que o centroavante é um vencedor e citou o título do Palmeiras de 2021.

- É um jogador de muita experiência, que conhece muito bem a liga brasileira. É um ganhador, ganhou a Libertadores é acostumado a ganhar títulos. E tem uma característica que nos interessa muito: é um finalizador de área. Nós chegamos muito, muito. Eu creio que Deyverson é um jogador que pode marcar muitos gols pela equipe quando nós dominamos o adversário. Quando terminamos com o cruzamento, ele tem a característica que ajuda. Creio que vai acrescentar isso ao que a equipe precisa - concluiu.

Deyverson chega para ser opção na ausência de Hulk. Já que o camisa 7 vai ficar fora por cerca de 30 dias, o Galo agiu no mercado. Para anunciar o atleta, o clube mineira vai gastar cerca de R$ 4,5 milhões.

Deyverson iniciou a carreira no Mangaratibense-RJ. Ele passou por clubes da Espanha, Alemanha e Portugal. Em 2017 desembarcou no Palmeiras, clube que o tornou conhecido no futebol brasileiro. No Verdão, ele foi o herói do título da Copa Libertadores em 2021.