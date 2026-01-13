Esperança ofensiva do North, Tiago Marques vê desafio e comenta expectativa para duelo com o Atlético-MG

Nesta quarta-feira, às 19h30, North e Atlético se enfrentam na Arena Credinor, em Montes Claros, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O confronto coloca frente a frente o Galo, tradicional favorito da competição, e o North, estreante no torneio, que busca surpreender e mostrar a força do interior.

Para tentar superar o Atlético, o North aposta na sua principal esperança de gols, Tiago Marques. O atacante, que marcou 35 gols nas últimas duas temporadas, conversou com exclusividade com o Lance! e falou sobre a adrenalina de encarar o Galo:

– A expectativa é a melhor possível, nossa estreia em casa, time confiante, acreditamos que vamos fazer um grande jogo. Só no momento da partida que vamos ver como eles vão suportar, mas sabemos que os jogadores que tem lá são jogadores que estão acostumado com pressão, momentos desafiadores. Vamos ver como vai ser no decorrer da partida – analisou Tiago.

Tiago Marques, atacante do North (Foto: reprodução North)

No ano passado, Tiago Marques não chegou a enfrentar o Atlético-MG, mas guarda ótimas recordações de duelos contra outros grandes clubes do país. O atacante foi peça importante na campanha do CSA na Copa do Brasil, ajudando a equipe a eliminar o Grêmio e avançar às oitavas de final. O artilheiro comentou sobre a sensação de enfrentar equipes de expressão no futebol brasileiro:

– É sempre bom, pelo qualidade técnica que tem esse times, isso desafia você a jogar no seu mais alto nível, e quem não gosta de jogos assim né. Vou trabalhar muito pra viver mais um momento mágico nesses tipo de jogo – concluiu.

