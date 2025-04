Em meio a má fase, Atlético-MG se agarra a invencibilidade em casa

Neste domingo, o Atlético-MG terá novo desafio pelo Brasileirão. O Galo recebe o Botafogo, no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da competição. Em meio a uma má fase, o alvinegro de Minas se agarra a um trunfo, estar invicto em seus domínios nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Galo ainda não foi derrotado enquanto joga em casa em 2025. São 10 jogos, são seis vitórias e quatro empates, são impressionantes 73,3% de aproveitamento da equipe mineira.

O número de gols feitos e o de gols sofridos também é bastante favorável. O Galo marcou 22 gols nestas 10 partidas e sofreu apenas cinco.

Jogando em casa pelo Brasileirão foram duas partidas e dois empates. A primeira foi contra o São Paulo, onde o jogo terminou em 0 a 0. Depois, o Atlético recebeu o Vitória e empatou em 2 a 2.

continua após a publicidade

Números do Atlético em casa

10 jogos 6 vitórias 4 empates 22 gols marcados (2,2 por partida) 5 gols sofridos (0,5 por partida) 73,3% de aproveitamento

O clube se agarra a estes dados positivos para buscar reagir no Brasileirão. O Atlético busca a sua primeira vitória no torneio nacional. São quatro partidas e apenas dois pontos somados. A pior campanha do Galo na história do atual formato da competição.

O Galo tem cerca de 33% de aproveitamento até aqui. Foram três gols marcados e seis sofridos. Os dois pontos somados estão rendendo a amarga vice-lanterna do campeonato para o Atlético.

continua após a publicidade

Última derrota como mandante

A última vez que o Atlético foi derrotado como mandante foi em novembro do ano passado. A partida foi contra o Juventude, válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida que foi no Independência, terminou em 3 a 2 para os gaúchos.