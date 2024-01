A chegada de Dorival Júnior à Seleção Brasileira pode ser a grande chance de Paulinho confirmar de vez seu nome na briga por uma vaga com a Amarelinha. O técnico tem como costume oportunizar jovens jogadores nos times por onde passou - em seus últimos trabalhos isso se comprova. No Flamengo, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com João Gomes - formado pelo clube - sendo peça fundamental no time. Já no São Paulo, o comandante levantou mais uma vez a Copa do Brasil e o gol do título foi marcado por Rodrigo Nestor - cria de Cotia.