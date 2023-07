Durante a janela, o Atlético-MG perdeu nomes importantes para o elenco como Allan, que foi negociado com o Flamengo, Nathan Silva, zagueiro que foi para o Pumas, do México, e Dodô, que foi vendido ao Santos. A saída destes atletas foi de extrema importância para a diminuição da folha salarial do clube, que hoje é uma das maiores do país. As negociações diminuíram a folha de R$ 18 milhões para R$ 14 milhões.