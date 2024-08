Deyverson desembarca em Belo Horizonte e se declara ao Atlético-MG

Deyverson comemora gol pelo Campeonato Brasileiro. (AssCom Dourado)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 10:36 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Deyverson já está em Belo Horizonte e será anunciado nas próximas horas como novo reforço do Atlético-MG. O jogador chegou ao Aeroporto de Confins na noite dessa segunda-feira e comemorou o acerto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como o contrato ainda não está assinado, o atleta não falou muito. Mas ressaltou a alegria de vestir a camisa preto e branca.

-Estou feliz, a família está bem. A esposa veio comigo, estou feliz demais. Agora é entregar na mão de Deus. Estou muito feliz. Todo jogador sonha em estar no Atlético - salientou.

Deyverson assina contrato com o Galo até dezembro de 2025. Para ter o atleta, o clube mineiro vai pagar R$ 4,5 milhões. A agremiação alvinegra já tinha o nome do atacante no radar, no entanto, acelerou os tratos com a lesão de Hulk.

O centroavante encerra um ciclo de três anos pelo clube mato-grossense. Em 2024, com a camisa do Dourado, marcou dez gols e deu sete assistências em 22 partidas disputadas.

Deyverson, novo reforço do Atlético-MG, com a camisa do Cuiabá. (Foto: Reprodução)

O Atlético-MG é o atual nono colocado no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, sete a menos que o São Paulo, primeiro time dentro do G-6. O próximo desafio do clube mineiro é o CRB, na próxima quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV.