Atlético-MG enfrenta o Puerto Cabello em busca de manter escrita e largar bem na Sul-Americana

O Atlético estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 23h, contra o Puerto Cabello. O Galo busca manter um retrospecto amplamente favorável diante de equipes da Venezuela e iniciar bem sua caminhada na competição continental.

O Atlético estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 23h, contra o Puerto Cabello. O Galo busca manter um retrospecto amplamente favorável diante de equipes da Venezuela e iniciar bem sua caminhada na competição continental.

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O Galo ostenta uma marca expressiva: nunca foi derrotado por clubes venezuelanos. Ao longo da história, são 14 partidas, com 11 vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 85%.

O primeiro confronto contra um time da Venezuela aconteceu em 1995, pela Copa Conmebol. Na ocasião, o Atlético goleou o Mineros de Guayana por 6 a 0, em Belo Horizonte, iniciando uma longa sequência positiva nesse tipo de duelo.

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Mais recentemente, o time mineiro enfrentou o Caracas na fase de grupos da Sul-Americana do ano passado. Fora de casa, empatou por 1 a 1, e, na Arena MRV, venceu por 3 a 1, mantendo a invencibilidade diante de adversários venezuelanos.

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Largar bem para buscar a classificação

Na temporada 2026, o principal objetivo do Atlético é o Campeonato Brasileiro, visando uma campanha consistente e o retorno à Copa Libertadores no próximo ano. Por isso, a tendência é que Domínguez utilize formações alternativas durante a fase de grupos da Sul-Americana, seguindo o planejamento da comissão técnica e da diretoria.

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Ainda assim, o clube entra como favorito no grupo e espera garantir a classificação sem grandes dificuldades. Cenário diferente do vivido em 2025, quando a equipe encontrou mais obstáculos do que o esperado e avançou apenas na segunda posição, precisando disputar os playoffs. Na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, o que aumenta a importância de um bom início.

Puerto Cabello e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 23h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, pela primeira rodada do Grupo B.