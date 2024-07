CEO do Atlético-MG reage a contratação de Lyanco: ‘Excelente reforço’

Rubens Menin é o principal investidor da SAF do Galo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 14:03 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG confirmou, na tarde dessa sexta-feira (5), a contratação do zagueiro Lyanco. O atleta estava no Southampton, da Inglaterra, e assinou contrato com o Galo até dezembro de 2028.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O empresário Rubens Menin, principal investidor da SAF do Galo, publicou em suas redes sociais o que pensa a respeito da contratação.

- Lyanco é Galo. Zagueiro habilidoso, imponente e efetivo, com bom passe e jogo aéreo, um excelente reforço que chega em boa hora. Raça e vontade que combinam com o peso do nosso manto - escreveu Menin, em post no X (antigo Twitter).

Lyanco é o novo reforço do Galo para a temporada de 2024. (Foto: Vitor Silva/ Atlético-MG)

Lyanco iniciou nessa sexta-feira os treinamentos na Cidade do Galo. Todavia, só poderá iniciar os jogos após o dia 10 de julho quando a janela de transferências se abre. O zagueiro passou pela base do Botafogo e também no São Paulo, onde se profissionalizou. Ele foi vendido ao Torino-ITA. Depois se transferiu para o Southampton-ING e emprestado ao Al-Gharafa.