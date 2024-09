Camisa do Atlético-MG: veja origem das cores e evolução

A camisa do Atlético-MG na versão de 2024. (Reprodução: Atlético-MG)







A camisa do Atlético-MG é uma das mais tradicionais do futebol brasileiro. Desde a fundação do clube, em 1908, essas cores têm sido a marca registrada do Galo. O preto e o branco foram escolhidos por seus fundadores para representar a simplicidade e a força. O contraste entre essas cores simboliza também a união entre diferentes classes e etnias, algo que sempre foi valorizado pelo Atlético-MG.

A camisa do Atlético-MG consistia em uma camisa listrada verticalmente nas cores preta e branca, acompanhada por calções pretos. Esse design simples, porém marcante, permaneceu como base do uniforme ao longo dos anos, com poucas variações. As listras verticais simbolizam a tradição e o respeito pela história do clube, enquanto o escudo com as iniciais "CAM" (Clube Atlético Mineiro) no centro da camisa completa o conjunto.

Essência da camisa do Atlético-MG

Embora a essência da camisa do Atlético-MG tenha se mantido a mesma ao longo dos anos, com as listras preto e branco predominando, o design passou por ajustes ao longo das décadas. Nos primeiros anos, as listras eram mais largas e o tecido das camisas era grosso e pesado, o que oferecia pouco conforto aos jogadores. Com o tempo, as camisas foram se tornando mais leves e tecnológicas, permitindo maior liberdade de movimento.

Na década de 1970, a camisa do Atlético-MG ganhou listras mais finas e ajustes no corte para acompanhar as mudanças no design esportivo. Foi nesse período que o Atlético começou a fazer grandes conquistas, como o título do Campeonato Brasileiro de 1971, imortalizando o uniforme listrado nas fotos históricas do clube.

A camisa do Atlético-MG também teve versões comemorativas. Em 2008, o clube apresentou um uniforme especial para celebrar o seu centenário. A camisa trazia detalhes em dourado, uma cor que simbolizava a grandiosidade do Galo ao longo de seus 100 anos de existência. Esse modelo foi um grande sucesso entre os torcedores e se tornou um item de colecionador.

Além disso, o Atlético utiliza um uniforme reserva branco, que também é bastante popular. Nos últimos anos, o clube lançou versões alternativas da camisa do Atlético-MG em cores como o preto total, que gerou grande aceitação entre os torcedores. Essas variações, porém, sempre mantêm a essência do design original, com o escudo e as cores do clube bem presentes.

A importância para os torcedores

Para a torcida do Galo, a camisa do Atlético-MG é muito mais do que um uniforme de jogo. Ela representa a história, a luta e o orgulho de pertencer a um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Em dias de jogos, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa do Galo, seja nos estádios ou nas ruas, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além de ser um item de orgulho, a camisa do Atlético-MG é também um dos produtos mais vendidos nas lojas do clube. Ela está disponível em várias versões, desde a oficial usada pelos jogadores até modelos mais casuais, permitindo que os torcedores levem as cores do Galo para o seu dia a dia.