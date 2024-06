Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético e Fortaleza se enfrentam neste domingo (23), pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30, na Arena MRV. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis, e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Atlético com o Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético x Fortaleza

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de junho de 2024, às 18h30

📍 Local: Arena MRV, São Paulo (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Rômulo; Battaglia, Zaracho, Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Felipe Jonatan; Zé Welison, Martínez, Hércules e Pochettino (Calebe); Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.