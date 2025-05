Atlético-MG e Corinthians empataram em 0 a 0 nesse sábado, pelo Brasileirão, na Arena MRV. A partida foi marcada por reclamação das duas equipes sobre a arbitragem. Após o jogo, Cuca saiu em defesa dos árbitros e defendeu a profissionalização da profissão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- Está difícil ser árbitro, é uma pressão dentro do campo, é uma pressão fora do campo dos treinadores, é uma pressão no corredor, não é aqui, em tudo lugar. É uma pressão enorme e os caras são seres humanos, também tem sentimento e às vezes erram. Não adianta ficar criticando a arbitragem, é tão fácil saber qual é o problema que tem. Qual é o problema? Falta de profissionalização.

Cuca seguiu explicando o ponto de vista sobre a arbitragem. O treinador não enxerga o problema exclusivamente da arbitragem do jogo entre Atlético e Corinthians, mas sim no geral.

continua após a publicidade

- Se você profissionalizar os árbitros, a importância que eles têm, olha o que eles mexem com milhões e milhões de investimentos e não são profissionais. Se o cara profissionalizar ele vai viver daquilo, ele vai treinar mais, se dedicar mais, vai errar menos ao natural. Não adianta o drone lá, o VAR, que tem lances que não é do VAR, como esse lance do Lyanco. Então não adianta crucificar o árbitro hoje, esse ou o da manhã depois do outro, porque eles erram, como todos erram, mas não tem maldade.

Lance do Lyanco

Cuca falou também sobre um lance que gerou muita reclamação do lado adversário. O zagueiro do Atlético, Lyanco, levou cartão amarelo na primeira etapa e cometeu um falta que gerou muita discussão. Cuca entendeu que o defensor deveria ter levado o segundo cartão e ter sido expulso.

continua após a publicidade

- Tiveram vários lances assim da arbitragem, mas assim, eu vou falar o meu sentimento, eu acho que ele poderia ter dado o segundo cartão amarelo para o Lyanco. Ele interpretou que não, talvez porque o rapaz caiu com a mão no rosto, mas foi uma segurada no peito. Acho que são coisas que de repente ele tem um sentimento diferente, mas ele poderia ter dado o segundo cartão.