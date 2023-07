O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não engrenou no Atlético-MG. Já são cinco jogos à frente da equipe mineira e o treinador não conseguiu nenhuma vitória à frente do Galo. A derrota para o Corinthians, por 1 a 0, gol de Roger Guedes, no duelo do Mineirão, ampliou o mau retrospecto do time mineiro sob o comando de Felipão (apesar de na partida neste sábado (8) o time ter sido comandado pelo auxiliar Carlos Pacidelli).